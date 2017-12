Ventimila droni sotto i mari

Un'occhio indiscreto per scrutare gli abissi. Dopo i cieli i droni vanno alla conquista del mare. A Nizza è stato messo in commercio iBubble, il primo drone subacqueo che permette di fare immersioni e di farsi riprendere senza doversi preoccupare di nulla. È predisposto per seguire i singoli sub e fare le riprese al posto loro utilizzando la telecamera impermeabile. In questo modo è in grado di catturare immagini e girare video per immortalare ogni avventura sottomarina. La tecnologia messa a punto da una start up francese si basa su un sistema di localizzazione subacqueo che permette a iBubble di sapere sempre dove sono i sub. Il drone osserva e immagazzina le abitudini delle persone che deve seguire per avere sempre la miglior inquadratura. Ma non solo il drone è capace di riconoscere e seguire "forme" specifiche come le tartarughe marine o le mante. Il sub grazie al bracciale che comanda iBubble indica la preda da immortalare e il gioco è fatto. Kevin Delfour, un appassionato subacqueo ed esperto di droni, ha avuto l'idea del drone sottomarino e ha riunito un team di appassionati subacquei, sviluppatori software, esperti di meccatronica e progettisti.