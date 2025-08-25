Le foto virali e la guerra di Gaza

Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Un’inchiesta della Free Press rivela che non tutto è come sembra

Nelle ultime settimane, i critici si sono infuriati contro il New York Times per una foto ingannevole di un bambino di 18 mesi a Gaza in prima pagina. A quanto pare, Muhammad Zakariya Ayyoub al Matouq, simbolo di un articolo sulla fame diffusa a Gaza, non soffriva semplicemente di malnutrizione. Aveva problemi di salute preesistenti ‘che compromettevano il suo cervello e il suo sviluppo muscolare’, secondo una versione aggiornata dell’articolo. Ma questo dettaglio non è stato pubblicato”. Comincia così un’inchiesta sulla Free Press a firma di Olivia Reingold e Tanya Lukyanova. “Questo incidente non è stato un caso isolato. Un’indagine della Free Press rivela che almeno una dozzina di altre immagini virali di carestia a Gaza mancavano di un contesto significativo: i soggetti di quelle foto avevano gravi problemi di salute. Queste foto sono apparse su tutti i social media, nei resoconti delle principali organizzazioni umanitarie internazionali e su alcune delle più prestigiose testate giornalistiche degli Stati Uniti, tra cui Cnn, Npr e il Times, senza rivelare le complesse storie cliniche che contribuiscono a spiegare la loro cruda apparenza”.



Non è che non ci sia fame a Gaza. C’è. “L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato 63 decessi per malnutrizione solo il mese scorso, tra cui 25 bambini. Alcuni di loro avrebbero potuto essere malati o in condizioni peggiori anche se non ci fosse stata la guerra. Yannay Spitzer, economista dell’Università Ebraica di Gerusalemme che ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari a Gaza negli ultimi mesi, ha affermato che la fame a Gaza è in netto calo da quando Israele ha ripreso le consegne di aiuti a fine maggio, dopo il blocco di quasi 80 giorni. ‘Se una situazione del genere dura più di qualche giorno, molte persone soffriranno la fame, ma non moriranno di fame in massa. Questo è l’inizio di un processo che i media hanno descritto come già giunto alla fase finale catastrofica’, ha detto Spitzer, prima di fare una pausa. ‘Ma non è mai successo’. Ma quelle foto hanno contribuito a convincere un numero crescente di americani che Israele ha provocato la carestia e sta commettendo crimini di guerra a Gaza”.

Maryam Dawas. “In uno spot dell’Unicef che sollecita donazioni, Maryam Dawas, una bambina di 9 anni, è seduta su un letto d’ospedale con lo sguardo perso nel vuoto. La sua clavicola sporge sotto la maglietta rosa. Quando fa un respiro profondo, lancia occhiate come se fosse affaticata. ‘Maryam soffre di malnutrizione da un anno e mezzo’, dice la madre alla telecamera. ‘E io soffro insieme a lei’. Ma Dawas non è la tipica bambina di Gaza. Infatti, sua madre sospettava che la figlia soffrisse di una grave malattia che i medici locali faticavano a diagnosticare. Ha parlato della sua battaglia per ottenere risposte sulla salute di sua figlia in un video caricato su @translating_falasteen, un account Instagram con oltre mezzo milione di follower. L’articolo del Los Angeles Times includeva un linguaggio autorevole e definitivo riguardo alla sua salute, senza citazione. ‘Maryam Abdulaziz Mahmoud Davvas’, si leggeva nell’articolo, ‘è diventata incapace di camminare a causa di una grave malnutrizione a Gaza City. Gli esami ospedalieri non hanno rivelato alcuna condizione medica preesistente e i medici hanno confermato che le sue condizioni sono esclusivamente dovute alla fame e alla malnutrizione’”.

Youssef Matar. “Il 29 luglio, gli abbonati alla newsletter mattutina del Guardian si sono svegliati con un’immagine della spina dorsale ossuta del piccolo Youssef Matar, cullato dalla madre. ‘Carestia in corso a Gaza, affermano esperti sostenuti dalle Nazioni Unite’, recitava il titolo. Qualche giorno prima, Reuters aveva pubblicato la stessa immagine sul proprio sito web, e il testo della didascalia includeva diverse parole cruciali che non facevano parte della didascalia del Guardian. Abbiamo evidenziato quelle parole in corsivo: ‘La madre palestinese sfollata Samah Matar tiene in braccio il figlio malnutrito Youssef, affetto da paralisi cerebrale, in una scuola dove si rifugiano durante una crisi alimentare, a Gaza City’”.



Hamza Mishmish. “Per accompagnare l’articolo del 29 luglio della Npr intitolato ‘La gente muore di malnutrizione a Gaza. Come ti uccide la fame?’, la testata giornalistica ha selezionato la foto di un uomo emaciato portato in braccio come un bambino da un altro abitante di Gaza. La didascalia lo identifica come Hamza Mishmish, 25 anni, e afferma che mostra ‘segni di grave malnutrizione e perdita ossea nel campo profughi di Nuseirat, in un contesto di crescente fame nella regione’. L’implicazione è inequivocabile: Mishmish viene portato in braccio perché non può camminare, e non può camminare perché sta morendo di fame. Sebbene le sue condizioni possano essere state aggravate dalla scarsità di cibo a Gaza, una donna che afferma di aver contribuito a prendersi cura di Mishmish ha affermato che da tempo lotta con la sua salute. ‘Naturalmente, ha una disabilità dalla nascita: ha una paralisi cerebrale e soffre di innumerevoli malattie’, ha dichiarato la donna in un video del 30 luglio pubblicato dall’agenzia di stampa statale dell’Autorità nazionale palestinese”.

Najwa Hussein Hajjaj. “Secondo la Cnn, Hajjaj era una bambina di 6 anni ‘che soffriva di grave malnutrizione a Gaza City’. La sua immagine è apparsa in un articolo multimediale intitolato ‘Fame a Gaza’. Incastonata tra immagini di abitanti di Gaza che mendicano con ciotole di latta e lanci di lanci di denaro dal cielo, Hajjaj appare su uno sfondo bianco con in mano un cucchiaio largo quasi quanto la sua fragile figura. La versione originale dell’articolo mancava di un dettaglio cruciale: soffre di una ‘malattia dell’esofago’, secondo suo padre”.

Mosab al-Debs. “Il ragazzo di 14 anni è apparso nello stesso articolo della Cnn insieme a un altro bambino ‘che soffre di malnutrizione’. Un post di Instagram caricato su @translating_falasteen affermava che aveva subito ‘una grave emorragia cerebrale, che lo aveva lasciato completamente paralizzato’. Questi dettagli non sono apparsi su Reuters, Al Jazeera e altre testate giornalistiche, che hanno utilizzato la sua immagine nel loro servizio sulla ‘fame di massa’ a Gaza, secondo le parole della Bbc, che ha anch’essa pubblicato la sua immagine”.

Atef Abu Khater. “Il 24 luglio, l’articolo del New York Times ‘I gazawi stanno morendo di fame’ si apriva con una descrizione di Atef Abu Khater, un ragazzo di 17 anni ‘che era sano prima che Gaza fosse colpita dalla guerra’, secondo il Times. Ma non menzionava la ‘misteriosa malattia’ descritta dal padre del ragazzo solo pochi giorni prima in un’intervista ad Al Jazeera Mubasher, il canale televisivo arabo dell’emittente”.

Abdullah Hani Muhammad Abu Zarqa. “A fine luglio, le immagini del bambino di 4 anni, calvo ed emaciato, Abdullah Abu Zarqa, hanno iniziato a circolare sugli account dei social media affiliati ad Hamas, tra cui Quds News Network. Un video del bambino che si lamentava e diceva alla telecamera ‘Ho fame’ ha ricevuto oltre 23.000 ‘Mi piace’ su Instagram. Ma in un’intervista video con Al Jazeera Mubasher, il padre del bambino ha raccontato che i problemi di salute del figlio risalivano a prima dell’inizio della guerra e includevano dolori articolari fin dall’età di due anni”.

Karam Khaled Al-Jamal. “‘Al Jazeera ha trasmesso un resoconto straziante dal centro di Gaza, dove un uomo di 27 anni è morto di fame a causa del blocco israeliano in corso’. Così inizia la didascalia di un post Instagram del 31 luglio di Middle East Eye, un’agenzia di stampa con sede nel Regno Unito, che contiene un video sottotitolato di Al Jazeera. Secondo l’edizione araba di Anadolu, l’agenzia di stampa statale turca, Karam soffrirebbe di atrofia muscolare e paralisi parziale fin dall’infanzia, condizioni che hanno reso il suo corpo incapace di digerire il cibo”.



Osama Al-Raqab. “Le foto di un bambino emaciato di 5 anni hanno illustrato articoli sulla crisi alimentare di Gaza pubblicati, tra gli altri, da The Guardian, Cbc, Al Jazeera e dal Financial Times. Nessuno di questi articoli menzionava il fatto che Osama soffre anche di fibrosi cistica – un dettaglio che si potrebbe apprendere senza nemmeno dover leggere in arabo, dato che l’informazione è facilmente reperibile in articoli in lingua inglese come questo articolo dell’Ap. Queste omissioni, deliberate o negligenti, sono apparse in alcune delle redazioni più prestigiose d’America, tra cui il New York Times, la Cnn e la Npr”.

Tzvika Mor, un israeliano di 47 anni, si chiede perché nessuno gridi il nome di suo figlio per strada. “Il 7 ottobre 2023, suo figlio Eitan stava lavorando come guardia di sicurezza al Nova Musical Festival quando i terroristi di Hamas hanno fatto irruzione sull’evento. I militanti hanno avvistato lui e i suoi amici in un campo aperto, prendendolo in ostaggio. Sono passati più di cinque mesi da quando la sua famiglia ha ricevuto aggiornamenti sulla sua situazione. ‘Non so se abbia accesso a cibo o addirittura acqua’, ha detto il padre Mor su Zoom all’inizio di questo mese. All’inizio di agosto, i terroristi di Hamas hanno diffuso immagini scioccanti di altri due ostaggi, Evyatar David e Rom Braslavski, entrambi scheletrici con ossa sporgenti. In un video, Braslavski si stringe lo stomaco per un attimo, poi piange quello dopo. ‘Sono in fin di vita’”, ha detto, aggiungendo che tutto ciò che aveva mangiato di recente erano ‘tre briciole di falafel’ e ‘a malapena un piatto di riso’. Un video di David lo mostra in un tunnel buio mentre si scava la fossa. Mor ha detto che è passato almeno un anno dall’ultima volta che un gruppo umanitario esterno a Israele ha contattato lui o la sua famiglia. ‘Mi sembra che il mondo si sia dimenticato di mio figlio’”.

Traduzione di Giulio Meotti