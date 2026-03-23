La guerra all'Iran è un po' la fine del trumpismo

Dopo che il presidente americano si è unito a Israele nella campagna di bombardamenti contro Teheran, il rispetto reciproco tra lui e il suo movimento si è rotto e la sua rivoluzione è essenzialmente finita. Gli americani non si aspettavano che i suoi difetti di carattere li mettessero in pericolo in politica estera

"Un anno fa, i dazi del Liberation Day hanno quasi fatto bloccare l’economia americana, prima che la Cina lasciasse cadere misericordiosamente la questione. Poi è arrivata la decisione ancora più sconsiderata di unirsi a Israele nel bombardare l’impianto nucleare iraniano di Fordow; l’Iran ha accettato di fermare le ostilità proprio mentre stava capendo come penetrare lo spazio aereo israeliano con i suoi missili. Ma ora il presidente ha forzato la fortuna. Si è unito a Israele in una campagna di assassinii e bombardamenti contro l’Iran – questa volta di una violenza quasi incredibile – e si è ritrovato intrappolato”. Così Christopher Caldwell sullo Spectator. “Trump è sfuggito ad altre situazioni difficili create da sé, ma c’è qualcosa di diverso in questa. L’attacco all’Iran è così selvaggiamente incoerente con i desideri della sua stessa base, così diametralmente opposto alla loro lettura dell’interesse nazionale, che è probabile segni la fine del trumpismo come progetto. Coloro che pretendono di parlare per il trumpismo – Joe Rogan, Tucker Carlson, Megyn Kelly – hanno reagito all’invasione con incredulità".

"Trump potrà divertirsi con la presidenza per i prossimi tre anni (a meno di impeachment), ma il rispetto reciproco tra lui e il suo movimento si è rotto e la sua rivoluzione è essenzialmente finita. Gli americani non si aspettavano che i difetti di carattere di Trump li mettessero in pericolo in politica estera (…). Per una parte crescente della base di Trump, mentre l’Iran rimane la minaccia maggiore per la posizione globale dell’America, Israele è la minaccia maggiore per la democrazia americana. Ancora una volta, Trump ha un dono per sfuggire a situazioni apparentemente impossibili create da sé. E’ facile sottovalutarlo. I suoi difetti – la sua ignoranza, la sua mancanza di curiosità – sono sotto gli occhi di tutti. Sembra davvero aver intrapreso la guerra pensando che il suo rapimento del Presidente del Venezuela preannunciasse un successo simile in Iran. Le forze di Trump, al contrario, sono spesso nascoste. Come scrive John Judis in un profondo saggio recente su Trump e Hegel, Trump è in qualche modo un catalizzatore storico-mondiale. Potrebbe già essere – incredibile a dirsi – uno dei sei americani più importanti che siano mai vissuti. Questo non terrà in vita il suo movimento. Il trumpismo è sulla democrazia o non è nulla. Per la base di Trump, il senso di tradimento è acuto. Il professore di relazioni internazionali John Mearsheimer ha recentemente osservato di Trump: ‘Tratta gli alleati peggio degli avversari’. Fa lo stesso in politica interna. Trump sta ora attuando la politica degli stessi think tank e diffusori di democrazia che è salito al potere promettendo di combattere. E apparentemente sono passati molti mesi da quando le persone in nome delle quali ha fatto campagna gli sono anche solo passate per la mente”.