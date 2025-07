La guerra e il Mondo nuovo. Eserciti obsoleti, mancanza di volontà e denatalità: le sfide da affrontare

Una generazione è cresciuta con gli studi sul risentimento postcoloniale, abituata a disprezzare e vilipendere gli europei che partivano con le loro fragili navi alla conquista del mondo

"Perché così tanti hanno insistito sul fatto che il cambio di regime dovesse essere l’obiettivo di qualsiasi guerra contro l’Iran?”, si chiede Edward Luttwak su Unherd.

“Non hanno prestato attenzione quando Washington e Gerusalemme hanno entrambe negato qualsiasi intenzione di cercare di cambiare il governo iraniano – e alcuni hanno insistito nel sottolineare le gravi insidie del ‘cambio di regime’ anche dopo che l’ordine di cessate il fuoco di Trump aveva bruscamente posto fine ai combattimenti. La risposta non è così complicata: i detrattori desideravano disperatamente una sconfitta israeliana. Alcuni, tra cui Tucker Carlson, desideravano persino una sconfitta americana, cosa possibile solo se Trump o Netanyahu fossero stati così sciocchi da inviare un esercito fino a Teheran attraverso un paese vasto 80 volte Israele. L’implicazione trascurata è che, in assenza di un folle tentativo di cambio di regime tramite invasione terrestre, la sconfitta dell’Iran doveva essere una conclusione scontata: Israele è uno stato occidentale molto moderno, mentre l’Iran è solo una teocrazia modernizzata superficialmente. Per una generazione cresciuta con gli studi sul risentimento ‘postcoloniale’, abituata a disprezzare e vilipendere gli europei che partivano con le loro fragili navi alla conquista del mondo, è angosciante pensare che così poco sia cambiato in termini di equilibrio delle forze militari. Odiando l’occidente, in particolare gli stati ‘coloni’ come Australia, Canada, Stati Uniti e, più a gran voce, Israele, vogliono vedere la loro patria umiliata. Ma ora tutti capiscono che Israele ha controllato i cieli dell’Iran per tutto il tempo che ha voluto, pur non avendo nemmeno un singolo aereo da combattimento a lungo raggio né adeguate cisterne di rifornimento. Piuttosto, aveva semplicemente un’aeronautica militare occidentale. In pratica, ciò significa che i suoi piloti e comandanti non sono semplici opportunisti, ma professionisti seri che accettano i limiti del loro equipaggiamento e si sforzano di superarli, ad esempio con missili balistici aerolanciati unici utilizzati come estensori di gittata. La qualità essenziale dell’occidente che permette di vincere le guerre è la volontà di riconoscere errori e sconfitte, evitando così di ripeterli. Il fondatore di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ora scomparso, ammirava apertamente il rapporto investigativo di Israele sulla guerra del 2006 da lui stesso iniziata, un rapporto che non rispettava segreti militari né reputazione, criticando duramente sia il primo ministro israeliano che il suo capo militare. Entrambi si dimisero successivamente per la condotta della guerra. Considerati gli attacchi a sorpresa del 7 ottobre, costati la vita a così tante persone, ci saranno senza dubbio molte rivelazioni scomode anche questa volta. Insieme, porranno sicuramente fine alla carriera politica di Netanyahu, nonostante la sua innegabile strategia vittoriosa, se non altro per la sua intrinseca e innegabile responsabilità di primo ministro. Né dovrebbe sorprenderlo: dopo la guerra del 1973, iniziata anch’essa con un attacco a sorpresa, questa volta al Canale di Suez, fu Golda Meir a dover dimettersi e abbandonare la politica, nonostante avesse appena condotto il suo paese alla vittoria contro Egitto e Siria. Al contrario, l’Ayatollah Khamenei ha aperto il suo primo discorso post combattimento congratulandosi calorosamente con il popolo iraniano per la sua ‘grandissima’ vittoria e per i brillanti successi delle sue forze armate. Forse i lettori del Tehran Times, che avevano appena visto importanti edifici della loro città ridotti in rovina, si sono consolati leggendo che i formidabili missili iraniani avevano devastato sia Haifa che Tel Aviv. In modo più enfatico, viene detto loro che i missili iraniani hanno distrutto il ministero della Difesa israeliano nel cuore di Tel Aviv e il quartier generale del Mossad appena a nord della città, entrambi perfettamente intatti, come i pendolari israeliani di passaggio possono ancora vedere ogni giorno. I media iraniani non hanno menzionato la condotta estremamente prudente dei piloti del paese: nessuno ha osato sfidare gli aerei israeliani in volo. E’ un peccato, perché, sebbene i loro aerei siano certamente obsoleti, un combattimento aereo avrebbe potuto far sì che i piloti delle Idf rimanessero senza carburante prima di poter rientrare alla base. E non si tratta di un problema esclusivamente mediorientale. Né l’India né il Pakistan hanno riconosciuto le perdite subite in combattimento aereo nei combattimenti di due mesi fa. Al contrario, entrambe le parti hanno raccontato con orgoglio quanti caccia nemici i loro coraggiosi piloti hanno abbattuto, nonostante i rispettivi media abbiano regolarmente trasmesso video fantascientifici di grandi vittorie. Ciò significa inevitabilmente che gli errori non vengono mai denunciati né corretti, nonostante la pratica scorretta di esercitazioni di routine rigorosamente a regola d’arte, anziché di un vero addestramento al combattimento, continui indisturbata. Non si tratta certo di un fenomeno nuovo. Un pilota pakistano che ha volato con l’aeronautica giordana fin dai tempi della Guerra dei Sei Giorni è ancora un asso celebrato dai media locali. Ancora oggi, racconta con il fiato sospeso come i piloti israeliani terrorizzati non siano riusciti a sopravvivere al suo mortale attentato, anche se la documentazione storica dimostra che la Giordania perse tutti i suoi aerei da combattimento il primo giorno del conflitto. Certo, né l’occidente né il ‘il resto del mondo’ è omogeneo. In termini di professionalità militare e di sincerità, il Giappone era certamente una potenza occidentale già nel 1905, quando sconfisse i russi in Estremo Oriente. Già dieci anni prima, infatti, la flotta giapponese, composta da navi più vecchie e piccole, aveva sconfitto la marina cinese modernizzata, composta da navi di costruzione europea. Al contrario, ci sono, e ci sono sempre state, forze militari europee che non sono in grado né di combattere sul serio né di riconoscere le proprie paralizzanti carenze in termini di morale e leadership in combattimento. Negli ultimi anni, alcune delle loro truppe sono persino riuscite a partecipare alle occupazioni dell’Afghanistan e dell’Iraq, senza ottenere nulla, ovviamente, ma senza essere nemmeno scoperte. Gli ufficiali statunitensi al comando hanno fatto la loro parte assegnando i loro alleati alle zone meno pericolose, ma hanno anche escogitato soluzioni creative, tra cui pagare il nemico per permettere loro di fingere di pattugliare senza essere attaccati. Gli ufficiali statunitensi e britannici ai vertici della catena di comando erano ben felici di abbandonarsi a questi trucchi, evitando accuratamente qualsiasi indagine che avrebbe potuto svelare la verità. L’Amministrazione Biden fece la stessa cosa quando gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso sconvolsero il commercio globale. Sebbene i porti del Mediterraneo in Francia, Italia e Spagna fossero stati gravemente colpiti, i tre paesi si rifiutarono di intervenire. Ciononostante, Biden inviò diligentemente la Marina statunitense ad affiancare le navi da guerra britanniche nella lotta contro gli houthi, mentre gli aerei della Raf in partenza da Cipro bombardavano lo Yemen. I loro alleati francesi, italiani e spagnoli, tuttavia, non si vedevano da nessuna parte, nonostante sconfiggere gli houthi avrebbe dovuto essere una priorità strategica per loro. Ma quando Trump scoprì che le marine del Mediterraneo erano completamente assenti dalla lotta – nonostante vantassero centinaia di navi da combattimento, comprese portaerei – ordinò bruscamente alla Marina statunitense di ritirarsi completamente. Con ogni missile statunitense inviato contro i droni e i missili a basso costo degli houthi che costava 2,5 milioni di dollari, la Casa Bianca si rifiutò di seguire Biden nella difesa degli interessi economici europei senza nemmeno chiedere loro di unirsi alla lotta. E sì, esiste una missione navale dell’Unione Europea. Ma alle sue due piccole navi è proibito cooperare con le forze statunitensi o britanniche e vengono attentamente tenute lontane dai guai nell’alto Mar Rosso, senza però ottenere alcun risultato.

La Cina, ovviamente, è la grande incognita in termini di guerra. Le grandi conquiste del paese negli ultimi due millenni, in ogni ambito della creatività umana, sono state accompagnate da una serie infinita di sconfitte per mano di invasori in netta inferiorità numerica, ben documentate fin dagli Xiongnu del II secolo a.C. Le cose continuarono così fino al 1945, quando le truppe giapponesi, nettamente inferiori in numero, che presidiavano gran parte del paese non poterono essere sloggiate né dalle truppe nazionaliste né da quelle comuniste, nonostante i rifornimenti sempre più scarsi che ricevevano dal Giappone sotto i bombardamenti. Né i cinesi riuscirono a prevalere contro il Vietnam nel 1979, quando tentarono, senza successo, di proteggere i loro alleati Khmer Rossi in Cambogia dall’avanzata delle truppe vietnamite. Dopo aver fallito l’avanzata e aver subito 26 mila morti, l’Esercito popolare di liberazione si è semplicemente ritirato, abbandonando i Khmer Rossi al loro destino. Da allora, la Cina è diventata molto più ricca, acquisendo armamenti molto più avanzati in ogni categoria. Ma non si sa ancora se le unità cinesi combatteranno davvero. Questo è particolarmente vero considerando l’eredità della politica del figlio unico – ora abrogata, ma i cui effetti dureranno per due decenni – che significa che ogni soldato è figlio unico di due intere famiglie: entrambe si estingueranno alla sua morte. Xi Jinping ama le parate militari e ha celebrato con grande entusiasmo il colonnello Qui Faobao, che ha dato inizio allo scontro con le truppe indiane nel giugno 2020 presso il fiume Galwan, nel remoto Ladakh. Ma nessun esercito composto da un solo figlio ha mai combattuto nella storia, e la morte di quattro soldati cinesi a Galwan è rimasta segreta per otto mesi, mentre il Partito comunista cinese si preparava in modo straordinariamente elaborato per attutire il colpo una volta che l’annuncio era stato dato. E se si verificasse anche un piccolo scontro su Taiwan, è improbabile che ne muoiano solo quattro”.

(Traduzione di Giulio Meotti)