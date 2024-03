Gaza è anche una questione araba. Nessuna riflessione sulla giudeofobia

Come parlare di Gaza quando si è “arabi”? Ovvero, quando si appartiene, per attribuzione o eredità, alla storia di questa regione, con le sue decolonizzazioni, il suo presente oscurato da vanagloriose negazioni, le sue paure dell’universalità, i suoi radicalismi vendicativi? Se lo chiede Kamel Daoud sul Point. Perché Gaza è una tragedia, una guerra che, pur sembrando giustificata di fronte ad Hamas, rimane ingiusta, da entrambe le parti, in termini di vite umane perse. Oggi le immagini che arrivano al resto del mondo dividono il resto del mondo. “Cosa fare?” rimane una domanda senza una soluzione soddisfacente per la coscienza. Dare la caccia, per necessità, all’organizzazione islamista significa aggravare ulteriormente il conto dei danni collaterali. E’ un eufemismo per indicare i morti, i bambini uccisi, i colpi sbagliati, i crateri delle bombe, gli spostamenti e i nomadismi di sopravvivenza tra l’inverno, le penurie, la mancanza di cure e l’assenza di speranza. Ma non fare nulla è una teoria di pace e sicurezza che non convince gli israeliani – e nessuno è nei loro panni, tanto meno chi dà lezioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE