Un sabato sera a Tel Aviv, dove la vita dal 7 ottobre non è più la stessa

I caffè avevano riaperto, si bevevano moscow mules, bicchieri di chardonnay e di succo colorati, due soldati in uniforme erano seduti nel dehors accanto a dei ragazzi tatuati con i capelli lunghi. Facendo un po’ di silenzio, si poteva sentir parlare ebraico, talvolta russo, inglese o arabo. Bandiere israeliane qua e là. Una città cosmopolita e patriottica – scrive da Tel Aviv Étienne Gernelle, direttore del settimanale Le Point. Una città che non esisterebbe più se si desse ragione a quei giovani “progressisti” che, da Londra a New York, scandiscono lo slogan “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”, che significa lo sradicamento degli ebrei da Israele. Sarebbe la fine di Tel Aviv. Oggi si sente ancora qualche risata, si intravedono dei flirt, uomini, donne, secondo la preferenza di ognuno, degli appuntamenti. Conversazioni serie, spesso, e dei volti gravi. A Tel Aviv, non si parla d’altro. Scende la notte, ormai, ma il sole non è ancora tramontato sul 7 ottobre. Quel giorno non finisce più. Come potrebbe essere altrimenti?

