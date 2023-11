“Dove sono le campagne per il rilascio degli israeliani rapiti da Hamas?”. Quegli ostaggi di serie B

"La mia mente continua a tornare indietro di quasi dieci anni, alla Nigeria del 2014” scrive Douglas Murray sullo Spectator. “Come alcuni lettori ricorderanno, la notte del 14 aprile, 276 studentesse, prevalentemente cristiane, sono state rapite dai terroristi del gruppo Boko Haram. E’ successo in una scuola di una città chiamata Chibok, nello stato di Borno. In un certo senso è ovvio il motivo per cui ci fu tale indignazione internazionale per l’incidente. Dopotutto si trattava di 276 studentesse rapite da un gruppo terroristico islamico. Anche un mondo che aveva assistito all’assedio della scuola di Beslan nel 2004 e che cominciava a vedere l’operato dell’Isis aveva ancora la capacità di rimanere scioccato. Eppure anche la reazione internazionale è stata sorprendente. Dopotutto non è che i conflitti nel nord della Nigeria siano oggetto di un fascino intenso per i non nigeriani. Ricordo bene che, al ritorno dal mio primo viaggio nello Stato del Borno, il direttore di un giornale mi disse che non pensavano che un articolo sul massacro della chiesa nigeriana sarebbe stato adatto alle pagine di quella settimana perché quella settimana avevano già pubblicato un articolo sull’Africa (da Johannesburg, mi sembra di ricordare). Tuttavia, per qualche ragione, la storia delle studentesse di Chibok prese piede, e in breve tempo quasi tutte le celebrità del mondo salirono a bordo. Tutto ruotava intorno all’hashtag ‘Bring Back Our Girls’.

