“Per la grandezza russa sarà finita per sempre, se Putin perde la guerra”

Walter Russell Mead sulle implicazioni geopolitiche e di sicurezza di una disfatta del Cremlino. L'articolo del Wall Street Journal

Nessuno da questa parte del paradiso sa come finirà la guerra di Vladimir Putin, ma Zbigniew Brzezinski ha individuato la posta in gioco nel 1994: ‘Senza l’Ucraina’, ha scritto su Foreign Affairs, ‘la Russia cessa di essere un impero’”, spiega Walter Russell Mead. “Putin non potrebbe essere più d’accordo, e per lui e per i nazionalisti russi che si aggrappano alle sue falde, la Russia è un impero o non è niente. Una vittoria ucraina – che possiamo descrivere come la fine del conflitto che lascia l’Ucraina con tutto o la maggior parte del suo territorio originario, indipendente da Mosca e allineata con l’Occidente – sarebbe un terremoto geopolitico. La Russia che l’Europa ha conosciuto e temuto fin dal XIX secolo, una presenza immensa e incombente decisa inesorabilmente a espandersi verso ovest, non ci sarà più. Le conseguenze rimodellerebbero la politica dell’Europa e del Medio Oriente e definirebbero una nuova era nella competizione Usa-Cina. Molti in Occidente speravano che la caduta dell’Unione Sovietica avrebbe posto fine alla minaccia dell’imperialismo russo, ma il regime di Putin era deciso a sfidare le avversità. Dopotutto, la Russia zarista è crollata durante la Prima guerra mondiale e i comunisti hanno dovuto firmare il trattato punitivo di Brest-Litovsk con la Germania imperiale, rinunciando a zone di territorio e riconoscendo l’indipendenza degli ex territori imperiali, compresa l’Ucraina. Approfittando delle divisioni e della debolezza occidentali, Lenin riunì quasi l’intero impero di Nicola II e Stalin conquistò ancora più territorio per fare di Mosca una superpotenza globale. Putin vuole seguire queste orme, ma non brama solo il territorio ucraino. Vuole il Dna dell’Ucraina.

La Russia deve affrontare una delle più grandi sfide demografiche di qualsiasi paese del mondo. Dopo aver raggiunto il picco nel 1992, la popolazione della Federazione russa è diminuita di circa cinque milioni fino al 2021. Peggio ancora, dal punto di vista di Putin, nonostante la sostanziale immigrazione di russi etnici dalle repubbliche ex sovietiche recentemente indipendenti dell’Asia centrale, la popolazione etnicamente russa è in caduta libera, diminuendo di 5,4 milioni tra il 2010 e il 2021. In quegli anni la percentuale della popolazione della federazione di etnia russa è scesa al 72 dal 78 per cento. Nel frattempo, le minoranze islamiche russe continuano a crescere. Nell’attuale popolazione russa, il 10 per cento delle persone appartiene a gruppi etnici originariamente musulmani (molti cittadini russi di tutte le etnie non sono credenti religiosi). Si prevede che entro il 2034 questi gruppi rappresenteranno il 30 per cento della popolazione della federazione. Putin ha bisogno del popolo ucraino per rafforzare l’egemonia degli slavi ortodossi nella Federazione russa. Senza di loro, di fronte all’aumento della popolazione nei paesi dell’Asia centrale come l’Uzbekistan (in aumento del 63 per cento dalla caduta dell’Unione Sovietica a 35 milioni nel 2023), i nazionalisti russi prevedono solo rovina e declino. Queste considerazioni sottolineano quanto i nazionalisti russi irriducibili siano impegnati nella vittoria in Ucraina e quanto sarebbe globalmente consequenziale una sconfitta russa. Una vittoria ucraina lascerebbe un Cremlino indebolito e screditato schiacciato da una Cina potente e da un’Asia centrale in ascesa a est, un’alleanza di sicurezza rinvigorita a ovest e minoranze etniche irrequiete a casa. Una vittoria ucraina presenterebbe anche a Mosca una pericolosa sfida politica. Non è affatto certo che l’Ucraina emergerà dalla guerra come uno stato genuinamente democratico e moderno. Molte ex repubbliche sovietiche ed ex repubbliche jugoslave e persino alcune nazioni dell’ex Patto di Varsavia hanno avuto difficoltà a stabilire una democrazia stabile, ed è probabile che l’Ucraina abbia più difficoltà di governo. Anche così, se l’Ucraina sarà vista come la vincitrice della guerra di Putin, avrà dimostrato che il suo stile di governo non è l’unico modello che può funzionare tra gli slavi ortodossi, e molti russi vorranno imparare dai vincitori. Una sconfitta russa sostanzialmente rafforzerebbe la mano dell’America a livello globale, ma ci sarebbero complicazioni.