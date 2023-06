“L'impero russo crollerà”, dice Mikhail Shishkin

Il grande scrittore russo Mikhail Shishkin è ottimista per l’Ucraina, ma si mostra molto pessimista, invece, in merito al futuro democratico del suo paese. Vittima dello stalinismo, il nonno è stato deportato dal regime sovietico in un cantiere di costruzioni ferroviarie, in cui è morto. Sommergibilista, il padre è stato un eroe della grande guerra patriottica. Shishkin, vincitore dei più prestigiosi premi letterari russi, ha rifiutato nel 2013 di rappresentare il suo paese in occasione di un grande festival internazionale del libro, prima di denunciare con virulenza l’annessione della Crimea. La casa editrice Noir sur blanc pubblica “La Paix ou la Guerre”, raccolta di testi di rara potenza, inizialmente uscita in tedesco nel 2019, e nella quale lo scrittore di 62 anni, che vive in Svizzera, racconta le basi della guerra attuale. Perché tanta incomprensione tra l’occidente e la Russia da diversi secoli a questa parte, al punto da aver fantasticato da noi su una presunta “anima russa”? Perché questi appuntamenti mancati con la democrazia? In una lunga intervista all’Express, Mikhail Shishkin analizza la cultura della menzogna che regna secondo lui nel suo paese, spiega come Putin si è imposto come nuovo “zar” e teme un futuro molto cupo in Russia il giorno in cui quest’ultimo abbandonerà il Cremlino “in un modo o nell’altro”.

