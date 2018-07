Le mie 12 regole per una buona vacanza

“Se i calciatori tedeschi sono stati i più grandi perdenti dell’anno fino ad oggi, il professore di psicologia canadese Jordan Peterson è stato tra i più grandi vincitori”, scrive Niall Ferguson. Il suo libro “12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” ha venduto più di un milione di copie. Il suo canale YouTube ha 1,26 milioni di follower. “In 12 regole, il messaggio centrale di Peterson è che dobbiamo ‘accettare la terribile responsabilità della vita’. La Regola n. 1 è ‘stai dritto con le spalle indietro’. ‘Dì la verità – o, almeno, non mentire’. E centrale nella difesa della gerarchia di Peterson (choc horror) è l’analogia tra umani e aragoste che ha dato a Cathy Newman tanto fastidio. C’è solo un problema con ‘12 Rules for Life’, e cioè che si occupa solo della vita normale. Non offre alcuna guida per il momento più difficile in tutte le nostre vite, in particolare le vacanze estive.

Quello che segue, in omaggio a Peterson, sono quindi le mie 12 regole per l’estate, il prodotto di oltre mezzo secolo di immersione nella totalità della cultura umana. Stai dritto con le spalle all’indietro, a meno che non sia tu a trasportare tutti i bagagli, compresa l’attrezzatura per neonati. Portati qualcuno che sia responsabile di aiutarti a dormire un po’. Fai amicizia con le persone che vogliono il miglior vino per te. Confronta la tua destinazione con quella che hai frequentato l’anno scorso, e non con quella in cui è presente qualcun altro quest’anno. Non lasciare che i tuoi figli facciano qualcosa che ti renda antipatico. Mandali al campo. Non preoccuparti di sistemare la tua casa in perfetto ordine: uno dei tuoi figli più grandi probabilmente farà una festa mentre sei lontano.

Mangia ciò che è commestibile (non ciò che è raccomandato su TripAdvisor). Non dire la verità su quanto costa la tua vacanza. Supponi che la persona che stai ascoltando sappia qualcosa che non conosci, come la lingua locale. Sii preciso nel tuo discorso. Non ordinare 12 birre quando ne intendi due. Infastidisci i bambini quando sono al telefono. Se all’estero, prendi a calci un gatto quando ne vedi uno per strada. Solo agli inglesi piacciono molto i gatti. ‘Dobbiamo riscoprire i valori eterni’, ha detto Peterson, ‘e poi viverli’. Sì, e mai come durante le vacanze estive. Quindi qui, mio ospite, hai altre 12 regole. Pianifica il tuo viaggio per ridurre lo stress. Esci dai social media. Non portare il telefono in giro. Impara qualcosa di nuovo. Due ore di lavoro al mattino ti impediranno di preoccuparti, altrimenti spegni. Leggi un grande romanzo (la mia scelta questo mese è la ‘Certosa di Parma’ di Stendhal). Fa’ lunghe passeggiate. Suona uno strumento musicale. Mangia e bevi meno, non più del solito. Non guardare la tv (eccetto la Coppa del Mondo). Non fare più di cinque fotografie e un video. Soprattutto, godetevi l’estate, cari lettori. A questo punto l’anno prossimo, la polizia della diversità avrà deciso che l’intero concetto di vacanza è politicamente scorretto”.