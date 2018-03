Quando Oxfam faceva del bene

Nei primi anni Ottanta, quando ero uno studente, mio ​​padre, Brian Hartley, lavorava per Oxfam durante una carestia nel Kara-moja in Uganda”. Così Aidan Hartley. “Come papà, le altre persone di Oxfam che ricordo in Africa orientale erano agricoltori e ingegneri seri che erano stati all’estero per gran parte della loro vita. Alcuni di loro erano religiosi o socialisti, ma tutti avevano le capacità tecniche per aiutare gli agricoltori locali a ricostruire le loro vite dopo guerre o siccità. Il focus era sullo sviluppo. Come mio padre, la maggior parte erano volontari che lavoravano gratuitamente per l’ente benefico. Hanno aiutato gli agricoltori a coltivare colture migliori o allevare bestiame migliorato per fermare l’erosione del suolo, vaccinare il bestiame, piantare alberi e scavare pozzi. Da quando i quaccheri l’hanno fondata negli anni Quaranta per aiutare i civili in Grecia, Oxfam ha salvato e migliorato innumerevoli vite.

Come corrispondente per Reuters negli anni Novanta, mi sono imbattuto in Oxfam in Somalia, Africa centrale ed Etiopia. Ancora una volta ho visto i tecnici Oxfam fare un lavoro impressionante per i civili nei campi profughi, offrendo acqua e cibo puliti. Verso la fine del secolo, durante il governo di Tony Blair, tutto cambiò improvvisamente. Le organizzazioni benefiche britanniche come Oxfam non erano riuscite a passare dal ciclo di emergenza allo sviluppo sostenibile, eppure le crisi stavano diventando più grandi e più cattive. I budget sono esplosi. I gruppi di aiuto hanno ricevuto così tanti soldi da non riuscire a tenere il passo. Dagli uffici squallidi dell’era degli anni Ottanta a Oxford e Nairobi, dove lo staff sembrava indossare abiti usati e venduti nei loro negozi di beneficenza, Oxfam crebbe con enormi uffici internazionali in tutta l’Africa e altri punti caldi, popolati da giovani laureati. Sembrano banchieri.

Nel frattempo, c’è stato un graduale spostamento dell’enfasi dal lavoro di sviluppo sul campo verso la ‘advocacy’ e ciò che Oxfam chiama ‘influenza’. Oxfam ha dichiarato di aver speso ben 67 milioni di euro in ‘una rete di influenza mondiale’ per ‘sostenere i movimenti progressisti a tutti i livelli’. Invece di fornire acqua pulita e cibo ai poveri, Oxfam promette di aiutare gli abitanti a esercitare il loro diritto ad avere acqua pulita. Oxfam dice che si tratta di costruire un mondo giusto e senza povertà, ma questo enorme spostamento nel suo obiettivo sembra essere finalizzato a scagionare i poveri dalle responsabilità, incitando il loro risentimento contro il capitale privato e incolpando l’occidente, alimentando la colpa e facendo diventare l’Africa un parco giochi utopico per socialisti della Sussex University.

Diritti fondiari, paradisi fiscali, debito del Terzo mondo: potresti essere d’accordo con le intenzioni dietro queste campagne che Oxfam ha perseguito, ma sono ben lontani dal fornire una pompa per gli abitanti di un villaggio in Congo, o vaccinare il bestiame in Sudan contro la peste bovina. Tutto questo agitprop di sinistra è davvero ciò che le brave persone della Gran Bretagna hanno sottoscritto quando hanno comprato giacche di seconda mano dai negozi Oxfam? La vera discussione che la gente dovrebbe avere riguardo a Oxfam e ad altri enti di beneficenza del Regno Unito dovrebbe essere: dopo tutti quei soldi, cosa è andato storto?”.