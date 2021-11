La vita e l'arte fuori orario di Ontani, in confidenza

Rimasto esule a Bali per quattro mesi e mezzo seppur da sempre vaccinato, Luigi Ontani premette subito all’inizio della conversazione che non è in grande forma, è incupito. Meglio ancora, ribatto io. Lo studio è enorme e ci sono tutte le cose che fanno di Ontani l’Ontani che deve essere: sculture, chiamiamoli quadri (grandi foto con ritocchi di colore di gusto – diremmo malamente – indiano d’antan), oggetti stupendi di ogni tipo: sostanzialmente uno showroom. Il discorso è infinito, due ore e mezza. Anche per colpa mia. Cerco di arrivare a un punto poco esplorato, fuori dal teatro perfettamente oliato che l’artista utilizza da anni, una pièce recitata ogni giorno con maestria straordinaria, da teatro classico di alto livello, da Politeama. Pièce che nella sbobinatura si presenta come una conversazione sfrangiata. Dovete immaginare come dei frammenti di una canzone che già sapete. Un evergreen, ma con molte interruzioni in mezzo. Si parte da un classico, appunto. Hai mai avuto la sensazione di essere davvero un cane sciolto nel panorama artistico? La cosa più semplice. “No perché non ho nessun rapporto con la prossemica degli animali domestici – risponde – preferisco gli animali feroci”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE