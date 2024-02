Le tasche, per esempio. Storia di un'altra discriminazione

Le tasche per esempio, sì le tasche. Le tasche sono sempre troppo basse, scrive Patrizia Cavalli. Secondo mia figlia invece le tasche delle donne sono troppo piccole, non ci sta niente dentro, a volte addirittura non ci sono, e lei ne fa una questione di genere. Si prova i pantaloni nuovi di velluto, cammina davanti allo specchio, si prova certe mie giacche che mi sono diventate molto strette o molto larghe, molto brutte insomma, e sbuffa: ma dove sono le tasche? Ma le tasche sono solo una cosa accennata, simbolica, per bellezza, dico io distratta (sto imparando che le distrazioni non sono ammesse, e che ogni cosa potenzialmente è un dramma).

