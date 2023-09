Che infanzia nebbiosa e forte a Lugo di Romagna. Sembra un'età adulta

Il corpo prima di tutto: un braccio che si tende, una mano che afferra e poi seguono gli occhi il cui sguardo descrive, come in un lungo piano sequenza, gli oggetti nella stanza. L’esordio di Silvia Calderoni è un romanzo che si finge autobiografia: un’invenzione della memoria che ripercorre luoghi – Lugo di Romagna il paese dell’infanzia – e persone reali. Denti di latte (Fandango) si apre quasi come una citazione da Un uomo che dorme di Georges Perec, una stanza e un risveglio indolente. Il mondo del sonno che si intreccia con quello dell’immaginazione, e poi la presenza ossessiva degli oggetti quotidiani che alternano nell’animo della protagonista rassicurazione a moti di repulsione e ribellione. Tra le più rilevanti performer della scena contemporanea, Silvia Calderoni ha scritto un romanzo che vive radicalmente nel movimento. Quindi non un’autobiografia, come già l’autrice avverte in esergo, ma il ricordo del movimento che fu, sia interiore sia esteriore, la storia di un corpo rivisto e reimmaginato ad anni di distanza.

