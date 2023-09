Figli d'Ucraina. Devono fuggire dalle bombe, studiare a distanza e aspettare che il padre torni dal fronte

Ho quattro bambini. Di 2, 4, 9 e 11 anni. Myroslav – 9 anni lo scorso luglio – è nato l’anno in cui è cominciata la guerra russa. Ero incinta quando andai alla Revolution of Dignity (nota anche come Euromaidan) nell’inverno 2013-2014. Myroslav è nato un giorno prima che i russi abbattessero il Boeing MH17 della Malesia con 298 persone a bordo. Stefania aveva tre mesi quando la Russia ha iniziato l’invasione su larga scala. I miei figli sono ancora piccoli, ma sanno già cosa significhi mettersi al riparo in un rifugio durante i bombardamenti, sentire le esplosioni, fuggire dalla guerra, diventare migranti, non vedere il padre per mesi. Comunque, sono fortunati: hanno padre e madre ancora vivi e in salute, la loro casa è intatta e sono tornati alla loro città natale.

