Napoli fuori misura

Raccontare Napoli è sempre una scommessa, tanto sono preponderanti l’immagine oleografica del pino marittimo col golfo sullo sfondo o quella che deriva dalle fortunate narrazioni di Gomorra e affini. E’ tuttavia una scommessa che bisogna raccogliere, a mio avviso, perché forse solo a partire da una narrazione diversa, che le restituisca tridimensionalità, si può sperare di vederla cambiare un giorno. Forte della sua esperienza fra le pagine culturali del Corriere del Mezzogiorno, Mirella Armiero chiama a raccolta diciassette scrittori e scrittrici, tutti figli e figlie della città più chiacchierata d’Italia. Divide i contributi per temi: traccia una linea di fuga come premessa, imbastisce ricognizioni e indagini narrative, fra incanto e disincanto. Ascolta chi la racconta da lontano, dopo averla lasciata, una condizione frequente in cui il richiamo si fa forte, e la nostalgia prevale su tutto il resto.

