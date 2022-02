Ma che stai sulla Salaria? Da non insegnare a nessun figlio

"Non stai sulla Salaria” non è una questione di suscettibilità (della ragazzina che viene apostrofata in questo modo dalla sua insegnante, e del nostro mondo perennemente offeso) o di semplice infelicità (la frase è molto infelice), ma di pensiero sciatto, decisamente più sciatto della pancia scoperta di una sedicenne in classe. Il pensiero sciatto non si pone limiti, va a scuola e va ovunque in ciabatte, in mutande con l’elastico rotto, e pronuncia frasi in ciabatte e in mutande con l’elastico rotto per poi chiarire che no, certo non intendeva dire a una sedicenne: sembri una prostituta in attesa di clienti. Qual è l’altro significato di Salaria, una via costeggiata di ombelichi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE