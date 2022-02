Anche al liceo Righi gli adolescenti sono troppo vecchi

Oggi gli studenti manifestano perché una prof ha detto "Ma che stai sulla Salaria?" a un'alunna vestita un po' leggera. Ma di motivi per proteste antifrastiche ce sono stati e ce ne saranno sempre. E noi continuiamo a cascarci

Ero adolescente io, che adesso muoio di vecchiaia, quando gli alunni di non so quale liceo avevano protestato platealmente baciandosi davanti al preside che il giorno prima aveva sospeso una coppietta colta in effusioni osculatorie. Sulla faccenda era intervenuto anche Pippo Baudo, usbergo del buon senso, il quale in tv aveva invitato il preside a tornare a casa e dare un bel bacio alla moglie. Potete dunque immaginare quanto mi sconvolga la notizia degli studenti del liceo Righi che si sono presentati a scuola in minigonna e panza all’addiaccio, uomini e donne, onde protestare contro la prof che aveva apostrofato con un “Ma che stai sulla Salaria?” un’alunna vestita un po’ leggera. Gli adolescenti sono troppo vecchi, non cambiano mai e continueranno in eterno a inscenare eclatanti proteste antifrastiche: quando un insegnante insensato proibirà a uno di loro di bere dalla bottiglietta durante la spiegazione, tutti gli altri per ripicca si scoleranno lì per lì galloni e damigiane fino a scoppiare. E noi adulti continueremo a cascarci, ché è un modo comodo per evitare di prestare effettiva attenzione a ciò che gli adolescenti sono davvero e realmente richiedono; un po’ come quegli antichi antropologi che, delle civiltà lontane, notavano soltanto i tatuaggi tribali e le piume sul capo.