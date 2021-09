Fame di padre

La gigantesca domanda di un sedicenne: un piatto di pasta, che sia solo per me

Lorenzo inizia a indossare i braccioli ancora prima di arrivare in spiaggia. Martino cammina tenendo stretto il suo secchiello arancione e raggiunge così nonno Luciano, suo socio nella ditta edile che costruisce sontuose meraviglie a partire da minuscoli granelli di sabbia. Mentre papà Nicola insegue entrambi i nostri figli per spalmare loro la crema solare, io inizio a piantare l’ombrellone a poca distanza da quello di mia sorella che, con il compagno e il loro bimbo, già giocano in acqua. Ci raggiunge presto anche mia madre con la sua borsa frigo e i racchettoni, quei tre teppisti di nipoti le corrono incontro per abbracciarla. Ci siamo tutti, finalmente: può iniziare anche questa nuova giornata della nostra classica estate italiana.