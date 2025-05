La separazione delle carriere per i garantisti come la rivoluzione per i comunisti: oggi no, domani forse

I radicali la promossero per via referendaria nel lontano 2000, ma Berlusconi invitò a disertare le urne in attesa di un momento migliore. Ora è la volta buona, dicono. Ma tra le proposte di modifica delle opposizioni e il gorgo procedurale della maggioranza viene il dubbio che sia un'altra promessa di marinaio

Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente, cantava Giorgio Gaber. E in effetti – con buona pace dei tanti compagni menati per il naso, ma per la fortuna di tutti gli altri – a partire dallo “state calmi” di Togliatti dopo l’attentato del 1948, la rivoluzione proletaria è stata sempre rimandata a data da destinarsi. Mi chiedo se non stia accadendo qualcosa di simile, in scala molto ridotta, con la separazione delle carriere, il sol dell’avvenire di noi garantisti. Quando i radicali la promossero per via referendaria – era il lontano 2000 – Berlusconi invitò a disertare le urne: non era quello il momento, non era quello il modo, poi ci avrebbe pensato lui, insomma: state calmi. Gli italiani stettero calmi (mancò il quorum), dopodiché sappiamo tutti come andò a finire.

Stavolta, ci dicono, è la volta buona: compagni, è quasi l’ora X, la riforma si fa, ma per farla ci tocca mandar giù qualche boccone amaro; quindi, per esempio, scordatevi la giornata per le vittime degli errori giudiziari, non indispettiamo inutilmente i magistrati, state calmi, concentriamo tutti i nostri sforzi nel far attraccare in porto la nave fatale. Intanto, però, tra la marea delle proposte di modifica delle opposizioni – più di milletrecento – e il gorgo procedurale della maggioranza, che si attarda a mantenere la riforma in commissione anziché affidarla al mare aperto del dibattito parlamentare, la nave si è incagliata. Onestamente, io comincio a insospettirmi: e se fosse un’altra promessa di marinaio? Qualcuno era garantista perché la separazione delle carriere oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente.