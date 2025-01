Il sadismo istituzionale contro i detenuti. A Cospito tolgono pure la farina

Nordio e il Dap hanno impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva autorizzato l’anarchico ad acquistare farina e lievito. Eppure la Corte Costituzionale si era espressa a favore dei “piccoli gesti di normalità quotidiana”

Conosco una sola persona che sarebbe in grado di infornare una pizza e far esplodere un intero palazzo, e questa persona è mia moglie. E invece – lo apprendo dal sempre prezioso Frank Cimini, che ne ha scritto sull’Unità – il ministro Nordio e il Dap hanno impugnato in Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva autorizzato l’anarchico Alfredo Cospito ad acquistare farina e lievito per cucinarsi qualcosa con il fornelletto della cella. Dicono che Cospito potrebbe produrre colla usando la farina e fabbricare esplosivi con il lievito. Eppure la Corte Costituzionale, proprio con riferimento all’alimentazione, aveva stabilito che anche chi è detenuto al 41 bis deve poter conservare quei “piccoli gesti di normalità quotidiana” che gli consentono, in buona sostanza, di non impazzire. Ebbene, io penso che dovremmo cominciare a chiamare le cose con il loro nome. Nei confronti dei detenuti italiani – vale per tutti i detenuti, ma con più accanimento per quelli che sono diventati, volenti o nolenti, simbolo di qualcosa – si sta scatenando una ripugnante ondata di sadismo istituzionale. Decenni di erosione del consenso costituzionale – da parte di politici, magistrati e organi d’informazione, in testa a tutti il noto gazzettino pornografico dei manettari che vanta innumerevoli tentativi di imitazione a destra – hanno fatto saltare ogni argine, fino all’immondo show di Salvini e Bonafede per l’arresto di Cesare Battisti e alle indecenze più recenti di Delmastro e compari. Dovrebbero guardarsi allo specchio. Il richiamo untuoso alle vittime e l’orgasmo del benpensante tutto fiero della sua fermezza non sono che tortuosi mascheramenti: dare gratuite afflizioni supplementari a chi è già afflitto è sadismo.