Trump in America porterebbe una stagione di vandalismo, qui da noi di distruzione

Telegraficamente, i tre motivi per cui mi auguro la vittoria di Kamala Harris alle elezioni presidenziali, oltre a quelli più ovvi (Trump ha mostrato di disprezzare le basi della democrazia americana, e tanto dovrebbe bastare a preferirgli chiunque altro). Primo, Trump è un veleno per cui non abbiamo ancora trovato l’antidoto in nessun paese del mondo, un virus replicante in attesa di vaccino, e Dio sa quanto ci sarebbero indispensabili altri anni di ricerca in laboratorio; al contrario, conosciamo bene i metodi e gli argomenti per disinnescare i tratti illiberali della sinistra americana e dei suoi scimmiottatori qui in provincia. Secondo, anche se Trump è il nemico giurato della sinistra illiberale di cui sopra, non è in nessun modo utile a sconfiggerla, sia perché è ben dimostrato che la sua presenza serve solo a rinfocolarla e ad esasperarla, sia perché se c’è una sede in cui una certa dose di correttezza politica è non solo tollerabile ma addirittura doverosa questa è proprio la Casa Bianca, che non dovrebbe aizzare inutilmente i cittadini gli uni contro gli altri: le guerre culturali si combattono più efficacemente altrove. Terzo, Trump è indubbiamente un lupo cattivo, ma le istituzioni statunitensi sono la casa di mattoni, quindi il porcellino della democrazia lì non corre rischi irrimediabili, solo una stagione di vandalismo; il problema è che una sua vittoria sarebbe un “tana libera tutti” per i nostri lupi europei, che compiono le loro razzìe in capanne fatte di legno o addirittura di paglia, come quella in cui sono accampati gli italiani. Stop.