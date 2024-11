Credere a Trump: alcune frasi dell'ex presidente da prendere sul serio 

Manca poco alle elezioni americane 2024 che vedono sfidarsi l'attuale vicepresidente democratica Kamala Harris e il tycoon. Durante la campagna elettorale il candidato repubblicano ha usato toni molto aggressivi

“Ho il sostegno della polizia, il sostegno dell’esercito, il sostegno dei Bikers for Trump: ho le persone dure, ma non si comportano in modo duro finché non arrivano a un certo punto, e allora la situazione diventa molto brutta, molto brutta”. 2019, in un’intervista con Breitbart News

“Molto semplicemente, se rapini un negozio, puoi aspettarti di essere colpito mentre stai uscendo dal negozio. Sparato”. 2023, a una convention del Partito repubblicano

“E’ sempre un grande onore ricevere complimenti così gentili da un uomo così rispettato nel suo paese e oltre. (Vladimir Putin, ndr) (...) Ho sempre pensato che Russia e Stati Uniti dovrebbero essere in grado di collaborare tra loro per sconfiggere il terrorismo e ripristinare la pace nel mondo, per non parlare del commercio e di tutti gli altri vantaggi derivanti dal rispetto reciproco”.



“Quando il Messico manda la sua gente, non manda i suoi migliori. Non manda te. Manda gente che ha un sacco di problemi e porta quei problemi con noi. Portano droga. Portano criminalità. Sono stupratori. E alcuni, suppongo, sono brave persone”.

“Stanno avvelenando il sangue del nostro paese. E non sto parlando di un gruppo specifico, e non ho mai letto il ‘Mein Kampf’, e non ho idea di cosa abbia detto Hitler, a parte quello che ho visto al telegiornale... E vi dirò, una grande percentuale delle persone che arrivano proviene da prigioni e istituti psichiatrici e sono terroristi. E non possiamo permetterlo.”.

“Se non vengo eletto… sarà un bagno di sangue per il paese”. 16 marzo 2024, in un discorso sull’industria automobilistica americana in Ohio

“26.000 aggressioni sessuali non denunciate nell’esercito, solo 238 condanne. Cosa si aspettavano questi geni quando hanno messo insieme uomini e donne?”.

“Abbiamo firmato un documento meraviglioso in cui si dice che denuclearizzeranno tutto. (Corea del nord, ndr) Tutto questo accadrà”.

“Che ne dite di consentire alle persone di attraversare un confine aperto, 13.000 delle quali assassini? Molti di loro hanno assassinato ben più di una persona, e ora vivono felicemente negli Stati Uniti. Credo che sia nei loro geni. E abbiamo un sacco di cattivi geni nel nostro paese in questo momento”.