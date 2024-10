Conte è la Lucy che sfila il pallone da sotto i piedi di Elly Charlie Brown

Fregare il Pd in tutti i modi possibili è qualcosa di più di un vizio, è la ragion d’essere del M5s fin dalla sua fondazione. E c'è una distorsione percettiva che impedisce al Pd di prendere atto di questa cosa evidentissima

Faccio una cosa inelegante (citarmi addosso) solo per non farne una truffaldina (copiarmi e incollarmi), ma mi tocca riciclare una metafora: il campo largo è un campo da football. Per l’esattezza è il campo in cui Lucy, la sorella di Linus, tiene il pallone fermo con un dito e invita Charlie Brown a calciarlo. Poi all’ultimo momento lo sfila, Charlie Brown tira un calcio a vuoto e finisce schiena a terra: augh! Ogni volta Lucy inventa un nuovo pretesto per vincere la diffidenza di Charlie Brown, ogni volta lui ci ricasca. Ora, fate conto che Lucy è Giuseppe Conte, Charlie Brown è Elly Schlein, e il pallone è una delle tante intese informali tra i due. La gag, incredibilmente, riesce sempre. Lo scrivevo nel 2020, ma non avrei mai pensato che quattro anni dopo saremmo stati al punto di partenza. Eppure, fregare il Pd in tutti i modi possibili è qualcosa di più di un vizio, è la ragion d’essere del M5s fin dalla sua fondazione, nonché il vero sogno originario di Gianroberto Casaleggio. Anche quando il M5s si atteggiava a movimento antiberlusconiano, la sua benzina era l’odio per quei tira-e-molla del Pd che non lo erano abbastanza. E’ l’unica costante della sua storia. L’altra costante è la distorsione percettiva che impedisce al Pd di prendere atto di questa cosa evidentissima. Per chi ne è fuori è così semplice: Conte è in attesa delle elezioni americane, e sta cercando di capire da che parte girare il timone per la prossima virata trasformistica. Intanto si è messo lì, sul campo largo, reggendo l’ennesimo pallone. Che fai, Elly Brown, tiri?