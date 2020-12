Ecco perché i processi mediatici ci affascinano più di quelli reali

Nel 1992 ad Alcàsser, vicino a Valencia, tre ragazze vennero rapite, torturate e uccise. Un caso che mostra come le giurisdizioni parallele siano anche legate a quelli che potremmo definire due diversi regimi di verosimiglianza. La favola e il mito contro la banalità del reale

In queste sere di lockdown autoinflitto ho visto “Le ragazze di Alcàsser”, la docuserie di Netflix sul caso delle tre adolescenti rapite, stuprate, torturate e uccise in una cittadina vicino Valencia nel novembre del 1992. Lo consiglio a chiunque voglia studiare il circo mediatico-giudiziario con la giusta distanza, senza l’intralcio della familiarità con le cronache italiane. Si svolsero, intorno al caso di Alcàsser, due indagini e soprattutto due processi.

Il primo, nelle aule, portò alla condanna dei due responsabili, uno dei quali latitante. Il secondo, in un talk-show spazzatura, fu condotto dal padre di una delle vittime in combutta con un cronista cialtrone, e produsse congetture sempre più immaginifiche, che includevano sette sataniche, snuff movie, nomi eccellenti di intoccabili, depistaggi e collusioni. “Devo confessare che questo processo ha avuto delle peculiarità che vanno al di là del normale”, disse il pm in aula, “e probabilmente segna l’inizio – io spero di no – di un altro sistema”. Aveva ragione, purtroppo.

Il caso di Alcàsser mostra bene come le giurisdizioni parallele siano anche legate a quelli che potremmo definire due diversi regimi di verosimiglianza. Il processo reale sembra tale perché somiglia alla vita, che è spesso scialba e ordinaria. Il processo mediatico, al contrario, ci persuade e ci accattiva perché riconosciamo in esso degli schemi favolistici, mitologici e folclorici depositati vividamente nella nostra mente: il sabba, i sacrifici umani, le tre grazie, i draghi. Nel juicio paralelo spuntò perfino – tocco da “Mille e una notte” – un tappeto persiano. Che non esisteva.