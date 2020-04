Milano. Tra qualche giorno i nuovi vertici di A2A, il presidente Marco Patuano e l’amministratore delegato Renato Mazzoncini, la cui nomina sarà ufficializzata nell’assemblea del 13 maggio, incontreranno in via informale i consiglieri d’amministrazione della multiutility lombarda per illustrare la loro strategia. E l’attesa cresce anche sul mercato, dove si attende di sapere se e fino a che punto sarà confermata l’impostazione di Luca Valerio Camerano che in due mandati (per questo la sua carica non è rinnovabile) ha fatto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.