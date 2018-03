Bandiera rossa su Milano, ma c'è poco da stare allegri

La bandiera rossa, inteso il risultato del Pd in controtendenza rispetto al resto dell’Italia, sventola su Milano. Anche se, al pari di Roma, a salvare il fortino assediato è stato il centro storico mentre i quartieri popolari della metropoli hanno votato a destra (ma avevano già svoltato, a destra, da tempo). Il risultato in ogni caso non è da disprezzare, ed è ovvio che nei ranghi del Pd milanese ci sia un po’ di orgoglio. In quelli della sinistra-sinistra, soltanto lutto: LeU ha floppato alle politiche, il candidato in Regione Onorio Rosato non ha raccolto nemmeno il voto della Cgil, in cui ha militato una vita. Sulla disfatta di Giorgio Gori – partito per l’impresa disperata ma con l’ambizione, condivisa nel partito, di potersi forgiare un ruolo da futura riserva nazionale e che invece torna nella sua Bergamo come in una terra ostile – ha pesato ovviamente il vento destro-populista nazionale.

Ma il risultato della città di Milano può essere considerato “positivo”, dal Partito democratico, solo a patto di emendarlo da parecchi equivoci e da un surplus di retorica che invece è in agguato. Qualche suggerimento per la riflessione. In primo luogo, il “confortante risultato” del Pd a Milano non è così confortante. E non solo per il divario tra il centro e le periferie. Bisogna considerare che la tenuta della sinistra è più frutto di una tradizione riformista radicata in una città da sempre di sinistra e ben governata, che non di una nuova spinta. Beppe Sala è diventato sindaco, con poco scarto, in un momento in cui il brand renziano ancora tirava nel paese. Si fosse votato il 4 marzo per Palazzo Marino, anziché per la Regione, come sarebbe finita? Sala lo sa, per ora ha tenuto un saggio basso profilo (parlerà del suo libro a Tempo di Libri, lo ascolteremo) ma sa che quel momentum non c’è più, e non sarà facile ricostruirlo.

Poi c’è la faccenda del “modello Milano”, a doppia lettura. La forza del modello-città rischia a poco a poco di appannarsi, di divenire un discorso retorico in una realtà che ha molti problemi di rilancio-espansione da affrontare. Sotto il profilo squisitamente politico, il “modello Milano” del Pd, la buona sinistra riformista che vince perché ben governa, è altrettanto fragile. I problemi del Pd nazionale qui sono solo attutiti (anche se l’assessore Pierfrancesco Majorino, leader della sinistra-sinistra, già ha chiesto l’accordo nazionale col M5s). La cinghia di collegamento tra Milano e il renzismo è spezzata da tempo. Gli ex turborenziani, oggi, sono quasi tutti “neo-calendiani”. Ma sarebbe un errore pensare che Milano, tra Sala, Calenda, Martina e magari pure Gori, possa essere la nuova spinta vincente di un Pd che si libera di Renzi. Più saggio forse fare squadra, e intanto raccogliere i cocci.