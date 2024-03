Così gli Ncc della Calabria possono cambiare i taxi a Milano

La notizia ha fatto il giro d’Italia in pochissimo tempo, e rischia di avere impatti enormi soprattutto sulla piazza di Milano, un po’ più distratta però nella recezione: il governo è stato battuto dalla Regione Calabria. Centrodestra contro centrodestra, il presidente Roberto Occhiuto contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. E l’argomento della disfida sembra piccolo, ma non lo è: soprattutto per Milano. La Calabria ha battuto il governo nazionale (il suo ministro) su un tema interessante: le licenze per gli Ncc, i noleggi auto con conducente.

