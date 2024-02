Al comune di Milano le (belle) Scuole Civiche costano troppo. Serve un modello misto 

Per Palazzo Marino finanziare la Fondazione significa corrispondere 10 milioni di spese per il personale ai quali si aggiungono altri 2 di manutenzione e 3 che vengono meno poiché gli spazi comunali sono dati in comodato gratuito: in tutto è un impegno di circa 15 milioni

Sarebbe sbagliato liquidare le proteste un po’ plateali (non poteva essere diversamente da parte di aspiranti artisti) degli studenti delle Scuole civiche come la periodica agitazione che interessa le scuole e che si dispiega per le motivazioni più varie. In questo caso sono in ballo due questioni che potrebbero cambiare in modo strutturale una delle realtà più antiche e prestigiose di Milano che vale la pena riassumere: nata poco dopo l’unità d’Italia, è stata per un secolo e mezzo una fucina di giovani per la Scala e il circuito musicale e teatrale cittadino. Nel 2000 viene definito l’assetto amministrativo tuttora vigente: parte delle scuole viene gestita direttamente dal Comune, altre quattro (la Scuola interpreti e traduttori Altiero Spinelli, la Scuola di musica Claudio Abbado, la scuola di teatro Paolo Grassi e Scuola di cinema Luchino Visconti) vengono assegnate a una Fondazione Milano Scuole Civiche, un ente controllato al 100 per ceento dal comune che gestisce corsi frequentati da 3 mila studenti.