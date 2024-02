Gli allarmi sull'inquinamento non servono. Idee dal lab di Ingegneria ambientale del Polimi

Secondo i dati delle Arpa nazionali il 2023 è stato un anno di relativa buona qualità dell’aria, rispetto al passato. E il Politecnico lavora per trovare risposte concrete e praticabili

Smaltita l’isteria domenicale da inquinamento sottile, si torna a parlare dello smog di sempre e a misure antiche, come lo stop regionale ai veicoli più inquinanti, e le polemiche politiche (“respirare aria pulita è un diritto fondamentale”, dice il Pd). Anche se la stessa Regione spiega che “negli ultimi 20 anni le misure adottate hanno portato a una riduzione del 39 per cento delle concentrazioni di Pm10 e del 45 per cento delle concentrazioni di NO2”.