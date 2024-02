Le sfide all'interno del comune di Milano

Il “contratto collettivo decentrato integrativo” siglato a ridosso di Capodanno dopo quattro mesi di trattative non è bastato per riportare la pace in Comune. Segno che il malessere è forte e non riguarda solo i settori dell’Urbanistica (nel mirino della magistratura) e della Polizia locale (nel mirino di un malcontento diffuso e richiesta di un cambio di passo) ma l’intero ente che, nonostante la forte cura dimagrante degli ultimi dieci anni, resta la più grande azienda milanese. Per Giovanni Molisse, segretario della Fp Cgil Milano, lo sforzo di Palazzo Marino per arrivare alla firma è stato apprezzabile ma non è sufficiente: “Con il contratto abbiamo ottenuto risultati importanti sotto il profilo della progressione economica orizzontale, della produttività collettiva e sulle indennità relative alle specifiche responsabilità e alle condizioni di lavoro. È restato inevaso un tema decisivo: 10 anni fa i dipendenti erano circa 15 mila, oggi sono 13.272, si stanno riducendo a ritmo sempre più elevato se si pensa che ne abbiamo perso 1.000 negli ultimi 5 anni”. Le conseguenze, secondo il sindacalista della Cgil, sono un carico di lavoro più pesante da ripartire tra coloro che restano: “Mille lavoratori che vanno in pensione vengono rimpiazzati da 700, in queste condizioni non è possibile il turn over e si creano situazioni di stress in tutti i settori: è necessario un piano straordinario di assunzioni anche per fare terminare le esternalizzazioni”.



