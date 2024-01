Alcova, il vero genius loci creativo del Fuorisalone, molla la città e sceglie Varedo

Arriva così, di botto, in una città ancora intorpidita dalla pausa natalizia (a eccezione del mondo fashion, ché quello non riposa mai e infatti è accorso qui per Milano Moda Uomo), la notizia che non ti aspetti. Il meglio del Fuorisalone 2024 sarà fuori Milano. In attesa delle presentazioni ufficiali alla stampa del Salone del Mobile, che quest’anno si terrà tra il 16 e il 21 aprile, Alcova ha bruciato tutti, comunicando di aver preso un biglietto extraurbano di sola andata con fermata in Brianza, a Varedo (il comune, lo diciamo per dovere di cronaca, dove è cresciuto il sindaco Beppe Sala). La notizia, annunciata via Instagram e rimbalzata subito sui siti di settore, parrebbe cosa da addetti ai lavori se non fosse che Alcova negli ultimi anni è diventata la quintessenza del Fuorisalone, ovvero di quella serie di eventi esterni alla fiera vera e propria nati per dare spazio e visibilità a marchi meno blasonati e sperimentali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE