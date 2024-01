Combattere Gotham City, parla “Mr. sicurezza” Gabrielli 

"Milano non è Gotham City”, dice anche Franco Gabrielli, ripetendo il mantra propiziatorio dell’amministrazione milanese. Prefetto, questore, grand commis di stato, Gabrielli è stato incaricato nei mesi scorsi da Beppe Sala di prendere in mano la patata più bollente di palazzo Marino: la sicurezza, risolvere un po’ di problemi e anche per disperdere le pesanti polemiche sullo stato di salute della metropoli. “Credo che il buon senso dovrà prevalere – ha proseguito qualche giorno fa Gabrielli, dopo aver dialogato col Consiglio comunale, commentando il recente sciopero dei vigili di Milano (vero nervo scoperto del progetto avviato dall’amministrazione) – anche perché il cittadino chiede di vedere i vigili in strada. “Occorre trovare una modalità che salvaguardi le legittime prerogative di chi fa quel lavoro e le esigenze dei cittadini. Confido che si metta mano poi a una riorganizzazione complessiva della Polizia locale”. L’impegno dell’amministrazione c’è, “in 4 anni verranno assunti oltre mille vigili (saranno 3.350 in tutto) e questo sforzo, anche economico, deve avere come contropartita per i cittadini una maggiore presenza sul territorio”. Anche il sindaco Sala ha voluto chiarire: “Penso che i vigili debbano fare il loro mestiere (che non è lo stesso di polizia e carabinieri, ndr). Però ai vigili chiediamo di capire che se vogliono sempre essere amati dalla città è il momento che anche loro facciano un sacrificio. Noi sappiamo che chiedere di lavorare di più la sera e la notte è un sacrificio ma il momento è difficile e tutti noi facciamo sacrifici. Liberi di scioperare perché è un diritto, però questa nostra richiesta è una questione fondamentale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE