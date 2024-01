Guido Bertolaso e i medici da trovare (con la dura competizione svizzera)

Dopo l’affermazione nella campagna sulle nomine dei direttori generali, l’assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso (rivelatosi come da pronostici un osso duro per le logiche partitiche) si sta dedicando alla madre di tutte le battaglie (se si esclude il problema liste di attesa): trovare i medici necessari alla sanità pubblica. Superando le incertezze e le sperequazioni dei medici a gettone. “Regione Lombardia conferma lo stop ai ‘gettonisti’. Areu, infatti, ha già pubblicato il primo avviso unificato che consentirà di assumere i medici liberi professionisti negli ospedali lombardi”, ha spiegato l’assessore ex capo della Protezione civile in occasione dell’apertura del bando dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza per il reclutamento di personale medico cui “conferire incarichi libero professionali”. “È il primo passaggio per riportare i medici all’interno del servizio sanitario regionale (dopo una lunga fuga che dura ormai da anni, ndr). Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, mira a riequilibrare un modello iniquo utilizzato da alcune cooperative di ‘gettonisti’. Ritengo che la proposta economica per i liberi professionisti sia congrua rispetto al compenso che ricevono i colleghi dipendenti ospedalieri”. E ancora, ha concluso Bertolaso, “il nostro auspicio è che questi medici decidano di rientrare nel sistema sanitario partecipando anche ai bandi di concorso”.

