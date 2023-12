Bertolaso sulle nomine di Sanità è un osso duro. La destra rosica

Sanità pubblica o privata convenzionata? I nuovi direttori generali delle Asl, lottizzati (come sempre), saranno meglio o peggio dei dg degli ospedali privati? Difficile dirlo. Certo, la differenza è che saranno pagati coi danari dei cittadini. Ai pazienti non resta che sperare, nel giuramento d’Ippocrate, anche se medici e infermieri sono in sofferenza (mancano i numeri, gli stipendi languono e sono tornati gli scioperi pesanti). Comunque va sempre ringraziato chi – nel lontano 1978 – volle l’assistenza sanitaria per tutti (universalistica).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE