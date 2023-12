Cosa succede nella finanza immobiliare milanese? Intesa, Unicredit e Farini

In città già lo chiamano “il contropiede dello Scalo Farini”. In questo caso i gemelli del goal sono stati Mario Abbadessa (che guida l’americana Hines) e Fabrizio Palenzona (gran capo di Prelios) che hanno vinto, rovesciando i pronostici, la gara per aggiudicarsi l’area più ambita tra quelle liberate a Milano dalle Ferrovie dello stato. La più ampia, la più centrale e quella con i migliori collegamenti per la vicinanza con la stazione di Porta Garibaldi. L’offerta di Hines e Prelios è stata di 500 milioni, ha superato quella degli avversari di svariati milioni e si è giovata dell’appoggio di un jolly importante come il colosso bancario Unicredit, una carta rimasta coperta fino alle ultimissime battute. A subire il contropiede è stato Manfredi Catella, con la sua Coima che sullo scalo – con la partnership di Generali Real Estate e Dubai Eemar – aveva messo gli occhi da tempo al punto di aver già tirato giù il masterplan e di aver combinato operazioni in aree limitrofe. Hines e Prelios oltre a portarsi a casa il prezioso Farini hanno vendicato con il loro contropiede in qualche modo “lo schiaffo di Sesto”, la complessa operazione condotta da Intesa Sanpaolo, la sgr Redo e la stessa Coima che aveva ridimensionato il loro ruolo in quella che è considerata l’operazione di rigenerazione urbana più vasta d’Italia e non solo.

