Le scommesse della sanità lombarda post Covid. Parla Bertolaso

Diradati (per ora) i fuochi d’artificio delle opposizioni, rivelatisi inutili nelle urne, la sanità lombarda riprende il cammino, raccontando la quasi fine ufficiale della pandemia con la chiusura del palazzo delle Scintille e dell’ospedale in Fiera. “Il Covid non è finito ma per fortuna – spiega Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare uscente (e con buone possibilità, si dice, rientrante) – la situazione è sotto controllo e quindi abbiamo ritenuto opportuno chiudere questa struttura (le Scintille, ndr) che è stata sicuramente uno dei simboli importanti di questa guerra, che possiamo dire oggi di avere vinto. C’è una grandissima gratitudine per tutti quelli che ci hanno lavorato, per chi ha messo a disposizione la struttura, per tutti quelli che sono venuti qui a vaccinarsi: si tratta di quasi due milioni di persone: un risultato estremamente significativo”.

