Oltre il voto l'allarme. Le imprese lombarde e il pericolo automotive

Subito sul pezzo, e ci mancherebbe altro. È imprenditoria lombarda e non per caso. I rapidi auguri di buon lavoro del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, “il nostro auspicio è quello di rafforzare un modello vincente di collaborazione tra pubblico e privato tipico dei nostri territori”, e sotto con il grande lavoro che c’è da fare. Dentro le aziende, ma anche guardando le minacce che vengono da fuori, e persino da un’Europa avvertita come matrigna”. La pandemia e la guerra non sono riuscite a mettere in ginocchio l’economia della vecchia Europa, ma il Parlamento di Strasburgo, con interpretazione secondo molti discutibile della transizione ecologica, ci sta provando. Martedì ha votato l’ok definitivo per mandare dallo sfasciacarrozze le auto e i furgoni a benzina e diesel, entro il 2035. E con esse uno dei settori chiave anche come posti di lavoro (come sanno bene i sindacati).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE