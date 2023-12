La guerra lampo dei costruttori contro il comune di Milano tra idee e politica

Assimpredil Ance annuncia una pausa nel dialogo con il comune per una revisione anacronistica del Piano di governo del territorio: sul tavolo ci sono problemi economici e stallo in progetti come "Reinventing cities". Nel frattempo l'amministrazione resta in silenzio

I botti di Capodanno sono ancora lontani, ma il blitzkrieg prenatalizio dei costruttori, con bombardamento a tappeto su Palazzo Marino, non se lo aspettava nessuno. O per meglio dire: era nell’aria da tempo, annunciato da temporali e dichiarazioni incrociate; ma la bomba sparata ieri tramite Corriere della Sera da Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, contro l’amministrazione guidata da Beppe Sala non era prevista. L’imprenditrice ha annunciato “una pausa di riflessione dal dialogo con il comune per dare un segnale di allarme”, e stavolta non è la solita scaramuccia su qualche area o qualche visione urbanistica: “Succede che l’amministrazione comunale sia impegnata in una revisione del Pgt, il Piano di governo del territorio, lo strumento principale dal punto di vista urbanistico, ma dalle anticipazioni sembra proprio che stia andando in una direzione anacronistica e regressiva, che non tiene minimamente conto delle analisi e dei suggerimenti che abbiamo offerto noi, nell’ambito del confronto costante che abbiamo col comune”. Una rottura così netta da parte dei costruttori – da sempre, e ancora di più negli ultimi due decenni, partner o kingmaker della trasformazione urbana – non si era mai vista.