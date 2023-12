Unicredit lascia il grattacielo per Scalo Farini: è un cambio d'epoca

La decisione del gruppo Unicredit di lasciare i grattacieli di Gae Aulenti per costruirsi una “cittadella bancaria” nell’area dello scalo Farini è il segnale che è in atto un cambiamento nello sviluppo urbanistico e immobiliare di Milano. Da verticale a orizzontale. Da Palazzi di trenta piani a edifici bassi e circondati di verde. Da ascensori supersonici a rampe di scale su pochi livelli. Da vetrate opache e fisse a finestre che si aprono e così via. Non è un’esagerazione dire che la scelta di Unicredit è il primo segnale tangibile che pandemia e smart working hanno cambiato la percezione di uno skyline che imita quelli di Londra e New York ma che potrebbe avere già fatto il suo tempo. “In effetti, con torri e grattacieli stanno emergendo alcune criticità nei progetti di rigenerazione urbana – dice al Foglio Federico Aldini, presidente dell’ordine degli architetti di Milano e socio dello studio Beretta – anche se io trovo che lo sviluppo in verticale non debba essere demonizzato poiché spesso rappresenta l’unico modo per liberare spazio dal basso ed evitare un consumo eccessivo di suolo”. Eppure, è già da qualche anno che l’idea delle torri “iconiche”, su cui campeggiano le insegne dei colossi bancari e assicurativi, non suscita più il fascino di un tempo, oltre a porre i problemi logistici e di sovraffollamento che si sono visti con la crisi sanitaria. Ci vorranno almeno sette anni, tra bonifica del suolo e costruzione, per terminare i lavori dello Scalo Farini. Due le cordate che si sono fronteggiate: da un lato Unicredit, Hines e Prelios, dall’altra Coima, Generali Real estate ed Emaar Properties. Ad aggiudicarsi la gara, secondo indiscrezioni, sarebbe stata la prima e presto dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale. Se tutto filerà liscio, la banca guidata da Andrea Orcel dovrebbe finanziarie per una cifra non lontana da 500 milioni di euro. In sintesi, Unicredit compra tutti i terreni, li conferisce in un fondo immobiliare gestito da Prelios e per prima cosa si farà costruire da Hines il suo mega campus, comprese un po’ di abitazioni per i dipendenti, gli “espatriati” che venendo da fuori regione o dall’estero fanno fatica a trovare una sistemazione a Milano.

