Le mense scolastiche non piacciono molto con l'eco-dieta Berrino

I nuovi dati del report annuale Foodinsader sui menù scolastici mostrano come Milano non svetti in quanto a gradimento

Secondo il report annuale di Foodinsader dedicato alle mense scolastiche, diffuso pochi giorni fa, Milano occupa il 24esimo posto. Non benissimo. Si tratta di un’indagine sui menù scolastici sviluppata in diversi mesi e articolata in più step: raccolta e registrazione dei dati, analisi e confronto con gli anni precedenti, elaborazione del report. Sotto la lente di Foodinsider, un osservatorio nazionale che dal 2015 monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica, “per identificare modelli virtuosi e best practice”, ci sono 58 comuni di tutta Italia: Milano ha ottenuto 116 punti, rientra nella fascia dai 100 ai 150 punti in cui il menù è considerato buono.