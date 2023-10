Qui c'era la Chinatown del tessile, ma ora via Sarpi è una food street

C’era una volta in via Sarpi, nella Chinatown milanese, la vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento che finivano sulle bancarelle dei mercati rionali o nei negozi della provincia italiana. Ora molte di quelle ditte si sono delocalizzate a Lacchiarella o Agrate Brianza e al loro posto si è scatenato il festival degli investimenti food. Il processo di spostamento dell’ingrosso era iniziato prima del Covid ma subito dopo ha conosciuto una decisa accelerazione e la diaspora ha profondamente cambiato il look e la sostanza di Sarpi diventata, in un tempo tutto sommato veloce, tra le principali street food di Milano. Oggi la Chinatown ambrosiana è un ribollire di nuove iniziative imprenditoriali puntate sul cibo e non solo di matrice cinese. I vecchi imprenditori del tessile-abbigliamento sono stati sostituiti da altri: le ricche famiglie asiatiche hanno pensato bene di investire nel food e in particolare sul vino e gli aperitivi. Sono sorte così, una a fianco all’altra, enoteche e take away come se piovesse. La spinta iniziale ovviamente è arrivata con i dehors ma è in continuo divenire: non passa settimana che non apra un nuovo punto vendita di cibo e il passaggio successivo sarà quello dell’arrivo delle catene commerciali. Kentucky Fried Chicken c’è già, qualche catena italiana (i gelati Mancuso) è arrivata insieme a una società taiwanese che vende bubble tea. Da segnalare una caffetteria ad hoc per chi vuole giocare e accarezzare i gatti mentre consuma la sua bevanda, ma hanno piena cittadinanza anche il sushi e la cucina coreana.

