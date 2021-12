I giapponesi Ronin invadono Chinatown (ma solo in cucina)

Stesso gruppo imprenditoriale, “Salva tu alma”, all’interno due progetti, due strade diverse. Per i più, e per ora, gli indirizzi conosciuti sono tre: Pacifico Milano in via Moscova, Pacifico Rosemary a Porto Cervo e Pacifico Roma nella capitale. Ma sta per partire il secondo ramo del gruppo, che si chiama Ronin. Nome evocativo giapponese che più non si potrebbe, ma che – sarà un segni dei tempi – ha deciso di sbarcare nella Chinatown milanese. Si parla di ristoranti, ma se i primi sono noti fin dal 2015 per la cucina Nikkei (sintesi delle cucine di Perù e Giappone) Ronin è pronto a fare una cosa diversa. E a farlo a Chinatown. Dove all’inizio della pandemia i milanesi open minded provarono a far passare la paura per “il virus che viene dalla Cina”, ma i milanesi non si lasciarono convincere e poco dopo furono molte insegne made in Dragone ad abbassare la saracinesca. E oggi, anche nella Milano internazionalizzata, ciò che rimanda al marchio Cina fa un po’ meno simpatia di qualche anno fa.

