Troppe aziende messe male in tema di privacy digitale. Uno studio lancia l'allarme

Seconda la ricerca di SevenData il 21,12 per cento dei siti aziendali italiani non dispone di alcuna informativa, né di cookie policy. Si tratta in gran parte di imprese piccole, con forme giuridiche diverse dalle srl e spa (ditte individuali e Società di persone) e con un livello di rischio di credito piuttosto elevato

Del deficit digitale, soprattutto nelle Pmi, GranMilano ha scritto di recente: la strada da fare per raggiungere un equilibrio accettabile è ancora lunga. Anche il Garante delle privacy è al lavoro per tutelare i consumatori dall’aggressività del telemarketing selvaggio: per la prima volta la Guardia di Finanza è chiamata a intervenire per “salvare” i cittadini dall’assedio. Ma la tutela della privacy è uno dei grandi problemi da risolvere. SevenData è una MarTech company (fondata nel 2018 a Milano) che ha provato a mettere sotto osservazione la presenza dell’informativa privacy e della cookie policy nei siti web di un campione di oltre 500 mila imprese. I risultati sono preoccupanti. Il 21,12 per cento dei siti aziendali italiani non dispone di alcuna informativa privacy, né di cookie policy.