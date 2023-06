Il comune alza di 13 volte i costi di urbanizzazione in centro. Molti mugugni

Gli oneri di urbanizzazione sono una gallina dalle uova d’oro per il comune (188 milioni nel 2019, prima della pandemia) ma anche uno strumento delicato in una città su cui gravitano enormi interessi immobiliari. Non a caso l’ultima revisione risaliva al dicembre del 2007, nonostante la legge regionale 12 del 2005 imponga un aggiornamento ogni tre anni: amministrazioni di centrodestra e centrosinistra hanno accantonato ogni proposito di variazione finché Giancarlo Tancredi – cui va riconosciuto il merito – ha deciso di raccogliere la patata bollente. La delibera approvata due settimane fa dal Consiglio comunale disegna una città divisa in due, con l’area più centrale, corrispondente al centro storico e allo spazio fino alla 90-91, e quella che si trova al di là della circonvallazione esterna, che rappresenta l’84,13 per cento della superficie comunale. In base all’indice Istat sul prezzo delle opere di urbanizzazione, ovvero il costo di costruzione di un fabbricato residenziale, l'incremento medio è del 37,92 per cento, ma il centro si trova con aumento 13 volte superiore rispetto all’area periferica. Sono previste misure di carattere ambientale-sociale: la riduzione del 20 per cento del costo per le opere private costruite con criteri di neutralità carbonica e del 50 se ospitano servizi convenzionati con il Comune, l’azzeramento per gli alloggi in edilizia sociale convenzionata in sostituzione dell'edilizia libera, l’abbattimento totale per i servizi privati se convenzionati e tra l'80 e il 90 per cento se comunque riconosciuti di interesse pubblico.

