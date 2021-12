Cari sviluppatori, ecco le “nuove centralità urbane” (le periferie)

"Per Milano ci vuole di più di un dialogo tra pubblico e privato, ci vuole una vera alleanza. Milano è una città pubblica e la sua crescita urbana deve avvenire nel rispetto di una tradizione improntata all’inclusione non solo di tipo economico ma ambientale e sociale. A me piace parlare più di sviluppo responsabile che di sviluppo sostenibile”. L’architetto Giancarlo Tancredi parla in una delle sue prime uscite pubbliche da quando è assessore alla Rigenerazione urbana nella seconda giunta del sindaco Beppe Sala (dopo aver ricoperto il ruolo di direttore dell’Area pianificazione tematica e valorizzazione aree. L’occasione è la presentazione del rapporto sulle nuove periferie lombarde a cura di Scenari Immobiliari e Unipol, e Tancredi non solo coglie l’occasione per rilanciare il concetto di “rivoluzione urbana” – l’amministrazione ha in istruttoria interventi che, tra nuove edificazioni, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, coinvolgono una superficie di 7 milioni di metri quadrati – ma per trasmettere un messaggio “politico” che si potrebbe semplificare grosso modo così: non faremo più quartieri esclusivi e gli investitori che sono interessati a Milano troveranno spazio nell’ambito delle nuove centralità urbane (cioè la riqualificazione delle periferie) previste dal Pgt. Per Tancredi “Milano ha dimostrato grande capacità di essere attrattiva e adesso occorre individuare un punto di equilibrio tra i valori identitari dei quartieri e il loro futuro di sviluppo-rigenerazione urbana”. Insomma, le tre parole d’ordine, ribadisce, sono: alleanza pubblico-privato, sviluppo responsabile e città pubblica.

