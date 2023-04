Gli infermieri sono (e resteranno) la vera emergenza della sanità

"Perché mai un giovane dovrebbe affrontare una laurea quinquennale per guadagnare 1.600 euro al mese?" chiede la consigliera dem Carmela Rozza. In Lombardia serve altro personale sanitario, ma bisogna cambiare mentalità

"In Italia viviamo di emergenze ma ora bisogna voltare pagina, anche perché in Lombardia la situazione del personale sanitario è drammatica, lo ha riconosciuto anche il ministro Schillaci”, spiega al Foglio Alessandro Alfieri, senatore varesino del Pd, a lungo consigliere regionale, fresco di nomina nella segreteria Schlein. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, proprio ieri infatti ha dovuto ammettere che “la vera carenza è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni”.