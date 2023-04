La rissa del Terzo polo vista dalla città che sarebbe la sua casa

Ciò che sta accadendo nelle ultime ore sul travagliato binario Rignano-Roma (non dite Parioli!) è nella sostanza incomprensibile per chi osservi la politica dalla sua prospettiva nazionale. Ieri alle 18.30 Carlo Calenda, con un messaggio che somiglia a un proclama, aveva “convocato il Comitato politico del Terzo polo per discutere e votare la proposta di costituzione del partito unico. Altro tempo da perdere non ne abbiamo”. Fonti di Italia viva fanno però notare che la riunione era già calendarizzata, il lavoro preparatorio per il partito unico e il cronoprogramma relativo vanno avanti da tempo e in agenda non erano previste votazioni. E senz’altro non ultimative come quelle annunciate. Si vedrà. Quello che qui maggiormente interessa notare, è che guardandole da una prospettiva milanese e lombardocentrica, le tensioni al limite della rottura tra Azione e Italia viva appaiono ancora meno comprensibili. Anzi proprio non si riesce a comprenderne la ratio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE