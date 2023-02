Artigianato in pena. I conti di Confartigianato su 243.760 posti rimasti vuoti

Le piccole imprese fanno sempre più fatica a trovare lavoratori da impiegare in alcuni settori. Mancano tecnici e progettisti. E per riuscire a dare lavoro a operai specializzati le aziende hanno bisogno di quasi 5 mesi

Artigiani, che passione. Tutti amano i prodotti artigianali, la creatività, l’inventiva, la dedizione. Ma nel mondo delle “grandi dimissioni” sono davvero pochi i giovani che decidono d’impegnarsi in un tipo di attività che, giocoforza, coinvolge fino in fondo. Confartigianato Lombardia ha provato a mettere in fila le offerte d’impiego delle imprese a caccia di lavoratori specializzati e le sorprese non sono mancate.