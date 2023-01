La città costosa e i soldi (Pnrr e altri) messi a terra. Parla Maran

Pierfrancesco Maran non sceglie la strada dell’ottimismo di facciata. Perché Milano cresce ma crescono anche le disparità e i problemi. “La pandemia ha suscitato domande a cui oggi è difficile dare risposta”, spiega al Foglio l’assessore alla Casa e ai progetti che contano, in una città dove i salari sono troppo bassi per sbarcare il lunario e gli affitti troppo alti. “In particolare oggi il problema principale è rappresentato dalla fatica crescente dei cittadini di fronte al costo della vita sale e le scelte degli enti locali impattano proprio sulla qualità della vita dei cittadini”. “Oggi è il problema principale della città, non è una caratteristica solo di Milano: tutte le grandi metropoli in Europa con grande attrattività hanno gli stessi problemi. Ormai Milano è entrata in questo club, che va da Roma a Parigi e Barcellona”. Ma aggiunge, provando a dribblare le consuete polemiche: “Bisognerebbe piantarla di parlare di cittadini privilegiati della Ztl e altri luoghi comuni, perché chi viene a lavorare a Milano fa molta fatica e non sempre trova un contesto favorevole”.

